В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании здания Малиновского районного суда города.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Сегодня, 25 апреля 2018 года, около 16 часов 22 минут на телефон 102 поступил звонок от неизвестного лица о минировании здания Малиновского районного суда г. Одессы", - говорится в сообщении. Как отмечается, в настоящее время из здания суда проводится эвакуация работников и посетителей. На месте работают правоохранители.