На Донетчине патрульные спасли девушку, которая пыталась прыгнуть с моста

В Краматорске (Донецкая область) инспекторы третьей роты патрульной полиции лейтенанты полиции Дмитрий Позднухов, Дмитрий Шушпанов и полицейская рядовой полиции Алиса Молодченко спасли девушку, которая хотела покончить с собой, прыгнув с моста. Несчастье удалось предотвратить сегодня ночью, 25 апреля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

В сообщении отмечается, что во время патрулирования улиц Краматорска, внимание экипажа полиции привлекли автомобили, стоящие на мосту через Казенный Торец (в районе Сада Бернацкого).

«Когда патрульные подошли ближе к группе людей, увидели ту же картину, что и очевидцы – по ту сторону ограждения стояла девушка примерно 25 лет. Она была крайне нервозна, заплакана и говорила, что хочет спрыгнуть с моста», – отметили в пресс-службе.

К счастью, в составе экипажа была психолог.

«Рядовой полиции Алиса Молодченко начала предоставлять девушке психологическую помощь и отвлекать ее от мыслей о самоубийстве. Между тем ее напарник – лейтенант полиции Дмитрий Шушпанов – уже был готов броситься в реку на случай, если девушка все же решится прыгнуть. Лейтенант полиции Дмитрий Позднухов обеспечивал охрану места происшествия», – добавили в пресс-службе.

Полицейские около 20-ти минут просили девушку не прыгать, но она на уговоры не реагировала.

Отвлекая девушку, патрульным удалось схватить ее, когда она висела над водой, за одежду, вернуть на мост и посадить в безопасное место. Спасенную передали медикам.

Как выяснилось позже, девушка пытались покончить с собой из-за проблем в личной жизни