Более 1,6 млн украинцев уже подписали договора с врачами.

Об этом сегодня на брифинге сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает РБК-Украина. "Выбрали своего врача более 1,6 млн пациентов.

Более 18 тыс. врачей записались в эту систему "Электронного здоровья", - сказала она.

Также Супрун сообщила, что около 1,1 тыс. медицинских учреждений уже зарегистрированны в системе "Электронное здоровье". При этом Супрун отметила, что местная власть должна всячески способствовать предоставлению медицинским учреждениям разрешений на автономизацию для того, чтобы они могли стать юридическими лицами и подписали договора с Национальной службой здоровья.