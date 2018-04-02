Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил о всплеске самоубийств в Киеве.

Об этом Крищенко заявил в интервью "112 Украина".

Так, по словам Крищенко, в Киеве фиксируют по два-три самоубийства в день, тогда как обычно за неделю фиксировалось один-два случая.

"Убийств в этом году меньше, практически все они раскрыты, около 95%. Давно такого не было в Киеве. Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то из дней было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула. А обычно в неделю один-два", - заявил он.