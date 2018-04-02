Задержанного в Крыму Стешенко увезли из спецприемника в неизвестном направлении

Задержанного ФСБ после пересечения админграницы с аннексированным Россией Крымом харьковчанина Александра Стешенко увезли из спецприемника для лиц отбывающих админнаказание в неизвестном направлении, сообщает Крым.Реалии.

Как сообщается, 24 апреля Стешенко должны были выпустить из спецприемника, встречать харьковчанина прибыли адвокаты.

Они надеются, что белый микроавтобус, который перехватил Стешенко, уехал на админграницу между Крымом и материковой Украиной.

Накануне крымский адвокат Эдем Семедляев сообщил, что пропавший после пересечения административной границы с Крымом Стешенко нашелся в крымском спецприемнике для административно задержанных.