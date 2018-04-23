Полиция Запорожья проводит в городе антитеррористические учения

Патрульная полиция Запорожской области объявила о переходе на законы, действующие в зоне АТО, на период учебной антитеррористической операции с 24 по 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке.

Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, в них задействованы Национальная полиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и другие подразделения, причастные к борьбе с терроризмом. Полицейские призывают жителей области сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Согласно закону о борьбе с терроризмом, правоохранители на период проведения учений имеют право проверять документы граждан, осматривать личные, временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на дорогах и улицах.

Также жителей просят в случае обнаружения подозрительных предметов или информации о противоправных действиях немедленно обращаться в правоохранителям