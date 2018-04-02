В РФ прокомментировали отставку Саргсяна

Ереван останется стратегическим партнером Москвы, заявил председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий агентству «Интерфакс» после отставки армянского премьера Сержа Саргсяна, передает Радио Свобода.

«Россия в течение долгих лет является стратегическим союзником Армении, и нет никаких предпосылок для каких-либо изменений», - сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность, что отставка Саргсяна «не повлияет на российско-армянские отношения».

Отставку прокомментировала также спикер МИД России Мария Захарова.

«Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, - великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!» - написала она в Facebook.

23 апреля Серж Саргсян заявил о своей отставке с поста главы правительства. Решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства. Акции начались в апреле незадолго до назначения премьер-министром Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Президент России Владимир Путин первым «тепло поздравил» Саргсяна с назначением на пост главы правительства.