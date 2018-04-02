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В РФ прокомментировали отставку Саргсяна

Сегодня, 09:47 citynews.net.ua | Напечатать

Ереван останется стратегическим партнером Москвы, заявил председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий агентству «Интерфакс» после отставки армянского премьера Сержа Саргсяна, передает Радио Свобода.

«Россия в течение долгих лет является стратегическим союзником Армении, и нет никаких предпосылок для каких-либо изменений», - сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность, что отставка Саргсяна «не повлияет на российско-армянские отношения».

Отставку прокомментировала также спикер МИД России Мария Захарова.

«Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, - великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!» - написала она в Facebook.

23 апреля Серж Саргсян заявил о своей отставке с поста главы правительства. Решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства. Акции начались в апреле незадолго до назначения премьер-министром Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Президент России Владимир Путин первым «тепло поздравил»  Саргсяна с назначением на пост главы правительства.


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