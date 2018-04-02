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Россия начала военные учения в аннексированном Крыму

Сегодня, 09:15 citynews.net.ua | Напечатать

Военные учения стартовали в аннексированном Крыму: на них российская армия отрабатывает обнаружение кораблей условного противника. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Согласно сообщению, в учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы. В ведомстве напомнили, что в Крыму размещены российские расчеты ракетных комплексов "Бастион" и "Бал". Командно-штабные учения ракетной бригады Черноморского флота России происходят на полигоне боевой подготовки в Крыму.

"На следующем этапе обучения расчеты отработают развертывание ракетных комплексов на местности и изменение огневых позиций. Завершающим этапом зачетного тактического учения станет выполнение ракетчиками задач по выявлению условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт", - говорится в сообщении.

В феврале расчеты ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота России уже проводили в Крыму учения по уничтожению морских целей.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.


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