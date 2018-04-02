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Киевлян предупредили о массовом отключении водоснабжения

Вчера, 18:36 citynews.net.ua | Напечатать

Киевводоканал проводит плановые ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с этим на этой неделе будет отключено водоснабжение по следующим адресам: 24 апреля с 09.00 до 21.00 - ул. Б. Васильковская, 129/21 (ж/д); 121 (музей М. Заньковецкой) ул. Антоновича, 165, 165-А (ж/д); 24 апреля с 22.00 до 08.00 25 апреля - ул. Стрелецкая, 12, 14, 16 (больница), 7/6, 16/1; 24 апреля с 09.30 до 20.00 - ул. Л. Толстого, 13, 15, 15-Б (ж / б);

ул. Тарасовская, 1-Б (ч/д); ул. Владимирская, 62-А (учебный корпус), 66 (НУПТ) 25 апреля с 10.00 до 20.00 - ул. Тимирязевская, 22/1, 24, 30, 32, 32-Б, 34, 34-Б (ч/д), 36 (школа № 5); пер. Тимирязевский, 1, 1-Б, 1-Г (ч/д); 26 апреля со 09.00 до 20.00 0 ул. Шолуденко, 14, 16, 18/7 (ж/д) ул. Маршала Рыбалко, 27/6 (завод), 10/8 (фабрика) 26 апреля со 10.00 до 19.00 - ул. Рубежевская, 60-90 (16 частных домов) ул. Бахмацкая, 1-9 (5 частных домов) ул. Наумова, 15, 17 (предприятие); 26 апреля со 10.00 до 23.00 - ул. Касияна, 2-А (ж/д); просп. Глушкова, 6 (ж/д) 26 апреля со 11.00 до 05.00 27 апреля - ул. Полковая, 57-А (ж / б), 57 (мед. Учреждение) ул. Межевая, 119 (ж/д) 27 апреля с 09.00 до 17.00 - ул. Б. Васильковская, 129/21 (ж/д), 121 (музей М. Заньковецкой). В связи с отключение коммунальное предприятие просит киевлян запастись водой.


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