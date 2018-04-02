В Киеве приговорили к трем месяцам свидетеля убийства израильтянина

Голосеевский районный суд Киева приговорил свидетеля расстрела гражданина Израиля вблизи синагоги Бродского в августе 2017 года к трем месяцам тюрьмы за сокрытие преступления.

Об этом сообщает издание DW.

В частности, сообщается, что обвиняемый рассказал, что убитый израильтянин Шахрух Турсунов был его близким другом и погиб в результате конфликта с двумя неустановленными лицами.

По данным следствия, 23 августа 2017 года двое неизвестных мужчин по предварительному сговору расстреляли гражданина Израиля Шахруха Турсунова около 23:30 на улице Шота Руставели, 12 в Киеве. После совершения убийства преступники на автомобиле Volkswagen Jetta покинули место преступления. Свидетель Тимур Соболевский находился на заднем сидении автомобиля вместе с погибшим израильтянином.

Также сообщается, что позже убийцы остановились на обочине недалеко от одного из перекрестков, покинули автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Подсудимый в свою очередь испугался полиции и заехал в ближайший двор. Вскоре его задержали. В суде обвиняемый полностью признал вину. По словам Соболевского, между убитым и нападающими возник конфликт, который закончился стрельбой. Согласно этим показаниям, убийцы угрожали жертве. Сам подсудимый был незнаком с ними. Суд признал Соболевского виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Учитывая то, что обвиняемый более 6 месяцев находился в СИЗО - с 24 августа 2017 года по 1 марта 2018 года, - суд признал, что он отбыл назначенное наказание.