В Черновицкой области зафиксировано массовое отравление в школе

В Черновицкой области в с. Викно зафиксировано массовое отравление в школе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины в Facebook.

Как отмечается, 20 апреля медики получили информацию об обращении в Викнянскую больницу за медицинской помощью 30 человек, которые жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе, понос и повышение температуры тела.

"Среди тех, что обратились 24 ученика разных классов и 6 человек персонала Викнянской ООШ. Из общего количества пострадавших в стационарном лечении нуждались 4 человека, которые были госпитализированы с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Остальным больным была предоставлена первичная медицинская помощь, состояние их здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для выяснения причин и обстоятельств возникновения заболеваний начат комплекс противоэпидемических мероприятий и эпидемиологическое расследование, в ходе которого для проведения ряда экспертиз отобраны суточные пробы блюд, пробы питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке школы.