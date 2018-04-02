Суд приговорил виновника смертельного ДТП в Харькове к трем годам тюрьмы

Московский районный суд Харькова приговорил к трем годам тюрьмы виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове Тиграна Енгибаряна.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

"В понедельник, 23 апреля, в Московском районном суде Харькова огласили приговор Тиграну Енгибаряну, который на Салтовке насмерть сбил 17-летнего парня. Суд приговорил Енгибаряна к трем годам тюрьмы", - говорится в сообщении. Прокуратура просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.