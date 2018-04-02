Украинские гимнастки выиграли две медали на этапе Кубка мира в Узбекистане

Украинские гимнастки дважды поднимались на пьедестал почета на этапе мирового Кубка по художественной гимнастике, который состоялся в Ташкенте (Узбекистан).

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Обе награды были завоеваны в групповых упражнениях. Так, в программе с пятью обручами, получив свои рекордные 20,100 баллов, Украинский получили "серебро". В выступлении с тремя мячами и двумя скакалками (17,000) наши спортсменке стали третьими.

На двух предыдущих этапах Кубка мира в число лучших попадала украинка. В Ташкенте же ее лучшими результатами стало 5 место в финале упражнений с лентой и 8 место в финале упражнений с булавами.