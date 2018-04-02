Мобильный оператор «ДНР» объяснил сбой в работе повреждением ЛЭП

Перебои в работе подконтрольного группировке «ДНР» мобильного оператора «Феникс» в крупных городах, которые произошли накануне, были вызваны перегрузкой аппаратуры в результате повреждения линии электропередачи.

Об этом заявили в пресс-службе компании, передает ДАН.

«В 16:01 22 апреля года произошло повреждение на линии 6 кВ, повлекшее за собой всплеск напряжения, который вызвал перегруз стоек питания на одной из площадок ГП "РОС". Это привело к некорректному переключению на резервный источник питания и перезагрузке коммутационного оборудования», – говорится в сообщении.