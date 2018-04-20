В Киеве вблизи станции метро "Дорогожичи" до 30 апреля будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора" в Facebook.

"Движение транспорта по ул. Елены Телиги, вблизи станции метро "Дорогожичи" будет частично ограничено", - говорится в сообщении. Как отмечается, движение транспорта на указанном участке будет ограничено с 23 до 30 апреля текущего года в связи с капитальным ремонтом ул. Елены Телиги на участке от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича.

Кроме того, сообщается, что завтра, 24 апреля, с 12:00 до 19:00, в случае благоприятных условий, будут выполняться работы по заливке трещин в дорожном покрытии, из-за чего в направлении проспекта Космонавта Комарова будет ограничено движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании ул. Космонавта Комарова с просп. Леся Курбаса.