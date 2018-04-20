В Черниговской области фура вылетела в реку, есть жертвы

Грузовик сбил насмерть велосипедистку и вылетел в реку 22 апреля в городе Борзна Черниговской области. Двое человек погибло, передает отдел коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

"Двигаясь по городу Борзна и приближаясь к мосту через реку, выехал (водитель, - ред.) на встречную полосу, чтобы "вписать" свой длинный транспортное средство в поворот. Среди поворота водитель увидел перед своим транспортным средством велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Однако это ему не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла", - сообщили в полиции. Отмечается, что водителю не удалось стабилизировать движение после столкновения и грузовик вылетел за мостовое ограждение в реку. Водитель погиб, ожидаются водолазы для извлечения тела из кабины.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение)", - отметили в пресс-службе.