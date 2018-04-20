Климкин обсудил с министрами G7 противодействие российской агрессии

Климкин обсудил с министрами G7 противодействие российской агрессииСегодня, 09:08
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в воскресенье, 22 апреля, обсудил в Канаде с главами МИД "Большой семерки" ситуацию в стране, а также противодействие российской агрессии.
Пресс-служба посольства Украины в Канаде сообщила, что подробно обсуждались два вопроса: безопасность и поддержка реформ в Украине.
"Украину видят неотъемлемой частью свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по Большой семерке атаку на Украину воспринимают как атаку на весь свободный мир", - заявил Климкин по результатам переговоров.