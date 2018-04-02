ДТП в Кривом Роге: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Бабушкинский районный суд Днепра избрал подозреваемому по делу о ДТП в Кривом Роге (Днепропетровская область) меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Сегодня, 20 апреля, Бабушкинским районным судом г. Днепра водителю автомобиля Mazda в режиме видеоконференции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.