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Украинский тренер возглавила женскую сборную Польши по биатлону

Сегодня, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Украинка Надежда Белова стала главным тренером женской сборной Польши по биатлону.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации биатлона Польши. "Белова уже работала с нами много лет, мы хорошо ее знаем и ценим то, как она тренирует молодых спортсменов", - сказала глава орагнизации Дагмара Герасимюк.

Также польская ассоциация решила не продлевать соглашение норвежским специалистом Тобиасом Торгерсен, который работал с командой в течение одного сезона. Украинка должна возглавить команду на Олимпийских играх в Пекине.

Белова уже работала со сборной Польши с 2002 по 2010 год, а затем четыре года тренировала украинских биатлонистов. В 2014 она готовила женскую сборную Украины к Олимпийским играм в Сочи – тогда наши спортсменки выиграли "золото" в эстафете, а после успеха на Играх-2014 Белова заняла пост старшего тренера мужской украинской команды. Через два года ее сменил на этой позиции Юрай Санитра. Два последних сезона Белова готовила молодежную польскую команду


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