В Киеве СБУ разоблачила группу торговцев вывезенным из АТО оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в столице организованную группировку, которая наладила незаконный вывоз оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, бывшие участники одного из добровольческих батальонов переправляли в столичный регион оружие и детали для переработки и изготовления для дальнейшей перепродажи.

Подпольные цеха дельцы обустроили в арендованном помещении в Соломенском районе столицы и на одном из заводов Киево-Святошинского района.

Было проведено 12 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых и в подпольных оружейных.

Там правоохранители изъяли 4 противотанковых гранатомета, 2 огнемета, 30 гранат, 2 крупнокалиберных снаряда, 3 килограмма пластида, 3 детонатора, 6 винтовок, 3 единицы автоматического оружия, 37 пистолетов огнестрельного и травматического действия и почти 15 тысяч патронов различного калибра. Фото: оружие "Оперативники спецслужбы задокументировали, что средства поражения злоумышленники сбывали представителям криминальных кругов по всей территории Украины. Фигуранты дела также причастны к совершению ряда преступлений на территории Украины", - сказано в сообщении.

Организатору и двум активным участникам группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Они задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины