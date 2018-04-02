В Донецкой области прокурор оказался бывшим сотрудником «ДНР»

Правоохранители Донецкой области спустя несколько лет выявили в своих рядах прокурора, который в 2014 году служил в группировке «ДНР».

Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко. По его словам, госслужащий исполнительной службы ГУ юстиции Донецкой области в 2016 году по результатам конкурса в 2017 году стал прокурором. Бондаренко не указывает город, в котором работал мужчина, пишут Новости Донбасса.

«Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав «ДНР». Длительный промежуток времени осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов «ДНР» для противодействия подразделениям МВД и вооруженных сил Украины», - написал Бондаренко ан своей странице в Facebook.

Мужчине вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бондаренко добавил, что в ходе досудебного расследования будут отработаны возможные версии причастности прокурора к совершению других преступлений, в частности, правоохранители проверят, не занимался ли мужчина шпионажем.