Официальные данные о погибших в Кемерово изменились

Следственный комитет России объявил, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее.

Об этом свидетельствуют результаты генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести, сообщает пресс-служба ведомства

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование причин пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших», - говорится в сообщении.

В Следкоме напомнили, что ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших. «Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60», - отметили в Следкоме.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Родственники заявляли о почти ста пропавших без вести, но через несколько дней после пожара СК объявил, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок