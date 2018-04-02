Шахты трех госпредприятий в Донецкой области обесточены из-за долгов за электроснабжение

Шахты трех госпредприятий в Донецкой области обесточены из-за долгов за электроснабжениеСегодня, 17:52
Госпредприятия "Мирноградуголь", "Селидовуголь" и "Торецкуголь" в Донецкой области обесточены из-за задолженности за электроэнергию.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.
"ГП "Региональные электрической сети", структура, которая подчиняется министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику, выключила электроснабжение на шахты ГП "Мирноградуголь" и ГП "Селидовуголь". Эти государственные шахты также подчиняются Минэнергоугля", - написал Волынец, отметив, что сложилась "странная ситуация", когда "правая рука не знает, что делает левая".
"И кто будет платить горнякам зарплату за время простоя? Или в конечном итоге, скажут, что шахтеры не заработали на активы и себе на зарплату? НПГУ принимает все возможные меры, чтобы такое безобразие прекратилось, и на шахты подавалась электроэнергия, чтобы должностные лица, которые причастны к возникновению этой ситуации, понесли ответственность за свои действия", - отметил Волынец.
Позднее он добавил, что обесточены также шахты "Лисичанскуголь", "Первомайскуголь", "Червоноградуголь", "Волыньуголь", "Торецкуголь".