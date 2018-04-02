ОБСЕ: Пятеро сотрудников ДФС были ранены одной пулей

Одна пуля попала в автобус, перевозивший сотрудников Донецкой фильтровальной станции и ранила пятерых человек 17 апреля.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 18 апреля.

«Миссия уточняла сообщения о том, что сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" получили ранения в результате огня из легкого вооружения возле Донецкой фильтровальной станции. Ближе к вечеру 17 апреля представитель КП "Компания "Вода Донбасса" сообщил СMM по телефону о том, что в тот же день около 15:40 сотрудники компании попали под обстрел во время переезда от ДФС в направлении н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка). Он также добавил, что во время инцидента в автобусе находилось примерно 30 сотрудников, а автобус ехал в колонне вместе с другим транспортным средством. Позже в тот же день медперсонал дорожной больницы станции Ясиноватая сообщил СMM, что 17 апреля к ним поступили пять человек с осколочными ранениями. В той же больнице член вооруженных формирований рассказал наблюдателям о том, что 17 апреля во второй половине дня пять сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" (четыре мужчины и женщина от 30 до 60 лет) получили осколочные ранения, проезжая в автобусе возле пересечения дорог H20 и M04», – сказано в отчете.

Также сообщается, что возле больницы наблюдатели Миссии видели мужчину 40–49 лет с белой повязкой на голове. Он стоял вместе с группой из примерно 30 сотрудников КП «Компания "Вода Донбасса"» возле автобуса.

«Члены патруля Миссии видели отверстие в задней части автобуса. В салоне автобуса они увидели отверстие в задней части, в месте, соответствующем внешнему повреждению, а также отверстие в металлическом поручне. Кроме того, были видны пятна крови на сидениях и на полу в задней правой части автобуса, а также на входных ступеньках возле задней двери. По оценке СММ, пуля калибром 5,45 мм попала в заднюю часть корпуса автобуса и отрикошетила от металлического поручня в салоне. Водитель автобуса рассказал, что во время инцидента автобус ехал в колонне с другим транспортным средством из ДФС по дороге H20 в направлении пересечения с дорогой M04. Тот же автобус, перевозивший сотрудников ДФС 17 апреля, попал под обстрел, когда ехал по дороге H20 в направлении ДФС 12 марта 2018 года», – добавили в ОБСЕ.

Также сообщается, что «18 апреля в Донецкой областной клинической травматологической больнице наблюдатели видели мужчину (42 года) с повязками на правой руке».

«Медперсонал этой больницы рассказал, что этот мужчина был одним из сотрудников ДФС и 17 апреля около 18:00 его перевели из больницы в Ясиноватой с осколочными ранениями правой руки и грудной клетки. По словам пострадавшего, он находился в автобусе, когда услышал взрыв и увидел дым. Он почувствовал боль в руке, и у него началось кровотечение», – отметили в СММ ОБСЕ.