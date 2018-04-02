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В Харькове произошел взрыв в многоэтажном доме

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове произошел взрыв в многоэтажном доме В Харькове сегодня утром, 19 апреля 2018 года, произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Героев труда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"В Московском районе Харькова на балконе одной из квартир многоэтажки произошел взрыв", - говорится в сообщении. Как отмечается, происшествие произошло около пяти часов утра. О происшествии правоохранителям сообщил 33-летний житель квартиры. По словам мужчины, на балкон его квартиры, которая находится на первом этаже дома, неизвестные бросили неустановленный предмет, который взорвался, после чего началось задымление.

"В результате происшествия пострадавших нет. В квартире разбито стекло. Решается вопрос о квалификации факта происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются. Полиция устанавливает лиц, причастных к происшествию", - говорится в сообщении.


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