В Крым к оккупантам приехали немецкие депутаты и вице-мэр ЛинцаСегодня, 14:59
Так называемый Ялтинский международный экономический форум, который сегодня открылся во временно оккупированном Крыму, посетили депутаты кремлевских лоббистов в ЕС - ультраправой партии Альтернатива для Германии, а также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер.
Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.
По словам немецкого депутата Маркуса Фронмайера, он приезжает в Крым не в первый раз с 2016 года.
"На необходимость взаимовыгодного сотрудничества и отказа от санкций указал вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер", - отмечается в сообщении.