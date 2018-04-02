В Крым к оккупантам приехали немецкие депутаты и вице-мэр Линца

Так называемый Ялтинский международный экономический форум, который сегодня открылся во временно оккупированном Крыму, посетили депутаты кремлевских лоббистов в ЕС - ультраправой партии Альтернатива для Германии, а также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

По словам немецкого депутата Маркуса Фронмайера, он приезжает в Крым не в первый раз с 2016 года.

"На необходимость взаимовыгодного сотрудничества и отказа от санкций указал вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер", - отмечается в сообщении.