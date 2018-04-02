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Киберполиция Украины пресекла деятельность более десятка мошеннических "интернет-магазинов"

Сегодня, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

На Николаевщине работники киберполиции разоблачили преступную группу, участники которой создавали сайты для продажи несуществующих товаров, в частности, мобильных телефонов и их комплектующих. Об этом сообщает Киберполиция Украины.

Как отмечается в сообщении, организаторов подобных сайтов полицейские разоблачили в Харьковской и Киевской областях. Во всех случаях обязательным условием покупки товара была 100% предоплата.

Сотрудники киберполиции в Николаевской области разоблачили группу злоумышленников, которые создавали мошеннические сайты для продажи мобильных телефонов. Полицейские ликвидировали 9 интернет-площадок, которые использовали мошенники: «Conrad.etov.ua», «Openstorekiev.com.ua», «Newgadgets.com.ua», «Lifetouch.etov.ua», «Imac.etov.ua», «Iphonemac.etov.ua», «Theistone.prom.ua», «Apple-family.prom.ua», «Mobilefan.prom.ua».

Оперативники установили, что в состав преступной группы входили четыре человека в возрасте от 19 до 23 лет. Мошенники использовали так называемые «сайты-однодневки», где размещали информацию о продаже техники. После получения заказа и полной предоплаты злоумышленники обрывали связь с клиентом. Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц. Полицейские зафиксировали более полусотни таких случаев, а ущерб, нанесенный гражданам, достигает 700 тыс. гривен, - говорится в сообщении.

По месту жительства участников преступной группы работники киберполиции совместно со следователями полиции Николаевщины под процессуальном руководстве Николаевской местной прокуратуры №2 провели шесть санкционированных обысков. По их результатам изъято большое количество SIM-карт, банковские карточки, флеш-накопители, мобильные телефоны и компьютерная техника. Также изъята черновая бухгалтерия.

В то же время в Киевской области работники киберполиции разоблачили мужчину, который создал сайт «mobiliti.com.ua». С помощью этого ресурса мужчина «продавал» мобильные телефоны и смартфоны. После получения полной предоплаты злоумышленник исчезал, так и не отправив товар клиенту. В его доме полицейские провели санкционированный обыск, откуда изъяли компьютерную технику. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения, - говорится в сообщении.

По аналогичной схеме действовали еще несколько сайтов, организованных жителями города Харьков. Работники киберполиции ликвидировали три интернет-сайта, организованные мошенником «muzikantis.com.ua», «instrumets.com.ua», «yuorinstruments.com.ua». Ему уже объявлено о подозрении в совершении трех таких эпизодов.

По всем фактам таких преступных действий начаты уголовные производства по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Работники киберполиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать о деятельности такого рода мошеннических сайтов в подразделение с помощью формы обратной связи на сайте Департамента киберполиции, - говорится в сообщении.


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