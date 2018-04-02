Опубликовано обращение Порошенко к Вселенскому патриарху по единой православной церкви

На сайте парламента опубликован текст обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. Текст приведен в приложении к проекту постановления №8284 о поддержке данного обращения.

"Обращаюсь к Вашему Святейшеству, Вселенского Патриарха и лидера православного мира.

Как глава государства Украина, представляющий ее граждан - в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общины, которые, благодаря Крещению, полученному от Константинопольской Матери-Церкви 1030 лет назад, исповедуют православную христианскую веру - прошу Вас предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в тексте обращения. Президент надеется, что предоставление Томоса еще больше укрепит религиозную свободу в Украине.

"Этот долгожданный документ станет не только торжеством Православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Этот долгожданный документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан", - отметил глава государства.