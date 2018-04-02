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В Одессе во время пожара погиб ребенок

Сегодня, 14:28 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе во время пожара погиб ребенок В Одессе во время пожара в квартире погибла маленькая девочка (2014 года рождения).

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"18 апреля в 5:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Академика Заболотного, 22.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже дома. В 5:53 спасатели локализовали и в 5:56 ликвидировали пожар на площади 8 м2.

На месте пожара обнаружено погибшую дочь хозяйки квартиры 2014 г.р.", - говорится в сообщении.  

Также в результате пожара пострадали три несовершеннолетние девочки, племянницы хозяйки 2004 и 2011 г.р., которые получили отравление продуктами горения и дочь хозяйки 2016 г.р., которая получила отравление продуктами горения и ожоги стоп II степени 9% тела. Все дети госпитализированы в детскую городскую больницу №3, состояние здоровья средней тяжести.

По информации спасателей, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем, в данном случае со свечой, которой пользовались для освещения, поскольку электроэнергия в квартире была отключена за неуплату. К тушению пожара привлекалось 6 единиц основной и специальной техники и 24 человека личного состава.


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