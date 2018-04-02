В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Киеве сегодня, 18 апреля 2018 года, маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего в больницу были доставлены четыре человека.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, авария произошла на улице Киевской на Софиевской Борщаговке. "ДТП с участием маршрутки №718 на улице Киевской в Софиевской Борщаговке на светофоре напротив Софиевского Посада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрутка выехала на встречную полосу, чтобы встать на светофоре впереди "Богдана", маршрутки №720, в это же время налево поворачивал грузовик MAN.

"Пытаясь избежать лобового столкновения, маршрутка резко вильнула влево, однако грузовик все равно задел ее. В маршрутке повылетали стекла, большая часть пассажиров получили осколочные ранения", - говорится в сообщении. Сообщается, что прибывшая на место ДТП "скорая помощь" госпитализировала четверых пострадавших.