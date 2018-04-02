В Харьковской области эвакуировали школьников из-за найденного снаряда

В Харьковской области в селе Циркуны на территории местной школы работник образовательного заведения обнаружил боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Согласно информации полиции, снаряд нашли у хозяйственной постройки, которая находится на расстоянии около 100 м от учебного корпуса.

"Мужчина сразу сообщил об опасной находке в полицию. Работники полиции эвакуировали с места происшествия 350 учеников и 50 взрослых граждан", - говорится в сообщении. Сообщается, что взрывотехники изъяли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны в ржавом состоянии.