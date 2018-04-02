ДТП в Кривом Роге: число погибших увеличилось

Число жертв ДТП в Кривом Роге (Днепропетровская область) увеличилось - в больнице скончался один из пострадавших.

Об этом сообщает месное издание "Первый Криворожский".

"По состоянию на 10:50 поступила информация, что в Кривом Роге в результате ДТП скончался еще один человек", - говорится в сообщении. Таким образом, число погибших в результате ДТП в Кривом Роге увеличилось до 9.

Как сообщает местное издание 0564.ua, сегодня, 18 апреля 2018 года, в реанимации в 9:50 скончался Виталий Мищенко. Как сообщает "Громадське", информацию о смерти пострадавшего подтвердил главный врач Криворожской городской клинической больницы №2 Александр Светловский.