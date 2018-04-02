Националисты закрасили названия российских городов на Аллее Славы в Одессе

На Аллее Славы в парке имени Тараса Шевченко в Одессе представители националистической организации "С14" закрасили краской названия российских городов-героев времен Второй мировой войны и написали на их месте названия украинских городов Донбасса.

Об этом сообщается на странице организации в Фейсбуке.

В частности, закрашены города: Москва, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тула. Вместо них появились надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь, ДАП (Донецкий аэропорт).

"Эти надписи имеют гораздо большее значение для Украины... С14 не оспаривает героичность подвига воинов, участвовавших в отчаянных боях Второй мировой войны. Но российские города - чужие для Украины", - говорится в сообщении организации.