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Двое переселенцев были ранены во время вчерашней стрельбы в Киеве

Сегодня, 17:41 citynews.net.ua | Напечатать

Двое переселенцев получили ранения во время вчерашней стрельбы у дома по адресу Обуховская, 60 в Киеве.

Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«В результате нападения двое переселенцев получили ранения. Один из них был госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями, один из которых – в голову. Среди жильцов дома также были малолетние дети», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 апрел представитель омбудсмена Андрей Мамалыга встретился с переселенцами.

«К сожалению, переселенцы из зоны АТО и Крыму остаются уязвимыми слоями населения в Украине, поэтому их права постоянно и системно нарушаются не только со стороны преступников, но и со стороны представителей органов власти», – заявил он.

По этому поводу он инициировал обращение к генеральному прокурору Украины с требованием открыть уголовное производство по указанным фактам.


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