Киев и Баку соединили прямым поездом

"Укрзализныця" решила продлить поезд "Баку - Харьков" до Киева.

Об этом сообщил и.о. главы компании Евгений Кравцов.

Поезд отправится в первый обновленный рейс из Баку 21 апреля, а из Киева - 23 апреля.

"Маршрут Баку-Харьков будет продлен до Киева. Поезд формированием "Азербайджанская железная дорога" в первый рейс по новому маршруту отправится из Баку 21 апреля, а из столицы Украины - 23 апреля... Если спрос будет расти - рассмотрим возможность увеличения периодичности курсирования поезда в столицу Азербайджана", - написал Кравцов в фейсбуке.

На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гробнице.

Время в пути составит около 60 часов.