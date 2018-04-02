На трассе Киев-Одесса бензовоз врезался в бригаду рабочих

В Черкасской области на трассе М-05 Киев - Одесса водитель бензовоза врезался в бригаду рабочих, ремонтировавших дорогу.

Служба автомобильных дорог в Черкасской области сообщила, что в результате ДТП пострадали трое сотрудников САД, которые осуществляли ямочный ремонт дороги.

Авария произошла утром 17 апреля в районе села Подобная.

Водитель грузовика DAF ехал со стороны Одессы и наехал на прицеп-информатор, дорожную фрезу и технологическое оборудование. Под колесами также оказались трое сотрудников "Маньковского облавтодора". САД сообщает, что место проведения ремонтных работ было оборудовано временными дорожными знаками, поэтому к рабочим не может быть вопросов.

Пострадавшие доставлены в больницу. Один из них получил тяжелые травмы, двое других - легкие.

Водитель не пострадал.

Это уже второе с начала года ДТП на автодороге М-05 Киев-Одесса с участием водителей грузовиков и работников дорожной службы.