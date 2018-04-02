Очередь на загранпаспорта сократилось на 100 тысяч

В течение последнего месяца очередь на персонализацию загранпаспортов сократилось более чем на 100 тысяч.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной миграционной службы Украины .

Отмечается, что ускорение обработки персональных данных паспортов граждан Украины для выезда за границу стало возможным после введения в эксплуатацию на Полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации документов, которое было приобретено в 2017 году.

"Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на Полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч, то на утро 16 апреля очередь составляла 572 тысячи",- сказали в ГМС. Также в миграционной службе предупреждают, что динамика дальнейшего уменьшения очереди и сокращения реальных сроков выдачи паспортов будет зависеть от текущего спроса на загранпаспорта.

"Учитывая задержки в выдаче заграничных паспортов через техническую несостоятельность производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса Государственная миграционная служба не советует каким образом планировать путешествие за границу (включая покупку билетов, бронирование проживания и тому подобное), не имея на руках действующего загранпаспорта", - отметили в ГМС.