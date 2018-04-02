На Донетчине вынесен приговор медсестре, которая помогла пациенту сбежать из спецучреждения

Медсестра, которая помогла пациенту сбежать со специального лечебного учреждения в Донецкой области, получила год лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд поддержал позицию публичного обвинения, которое осуществляла Славянская местная прокуратура, и вынес приговор 28-летней медсестре лечебного учреждения, совершившей должностное преступление.

В ходе судебных слушаний установлено, что 16 января текущего года, около 20:00, медсестра специализированного лечебного учреждения, не внесла отметку в журнал посещений, вывела на свидание с женой пациента, который на основании назначенного судом меры пресечения проходил принудительное лечение. Отмечается, что пациент совершил общественно-опасное деяние - продажу фальсифицированной алкогольной продукции, которой отравились восемь человек, пятеро из которых умерли (ч.3 ст.204 УК Украины),

Медсестра провела супругов к выходу из отделения и открыла дверь, тем самым умышленно способствовала бегству пациента. Руководству лечебного учреждения об отсутствии больного в палате женщина не сообщила.

В настоящее время мужчина находится в розыске.

Прокуратура привела достаточно доказательств совершения медицинским работником уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ст.394 (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) УК Украины. Учитывая искреннее раскаяние женщины и соглашение, заключенное между ней и прокурором, суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.