В Украине правоохранители пройдут спецучения перед проведением финала Лиги чемпионов

В Украине все правоохранители пройдут специальные и командно-штабные учения перед проведением финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД. "Начиная с 21 мая, руководителям главных управлений необходимо перевести деятельность Ситуационных центров в чрезвычайный (внеплановый) режим работы", - сказал Яровой.

По его словам, на период проведения матчей к охране публичного порядка также будут привлечены около трех тыс. офицеров Национальной гвардии. Яровой отметил, что перед футбольными матчами абсолютно все подразделения пройдут специальные и командно-штабные учения, а также к указанным учениям будут привлечены силы и средства учебных заведений МВД, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службы.