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Четверо должностных лиц «Селидовуголь» будут судить за присвоение 1,3 млн гривен

Вчера, 16:07 citynews.net.ua | Напечатать

Четверо должностных лиц государственного предприятия «Селидовуголь» будут судить за присвоение 1, 3 млн гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время досудебного расследования установлено, что обвиняемые разработали схему по завладению государственными средствами, выделенными на закупку угля для Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго».

«С октября 2016 по июнь 2017 должностные лица давали незаконные указания о внесении в удостоверения качества угольной продукции недостоверных сведений с завышенными показателями зольности и влажности. Вследствие таких противоправных действий возник неучтенный фактический остаток концентрата угля в количестве 776 тонн на общую сумму более 1,3 млн гривен, и как следствие - ГП «Селидовуголь» недополучил финансовых ресурсов на указанную сумму», - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 4 млн гривен.

Обвиняемым вменяются ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.


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