Омбудсмен требует от России предоставить медпомощь Балуху

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену России Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в предоставлении медицинской помощи осужденному в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху.

Об этом говорится в обращении Денисовой, опубликованном на сайте уполномоченного по правам человека.

"Обращаюсь к вам с очередной просьбой в интересах гражданина Украины Владимира Балуха, который содержится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта отказывается принимать пищу", - отмечается в документе.

По информации представителей Крымской правозащитной группы, Балух требует скорейшего медицинского обследования, поскольку состояние его здоровья ухудшается с каждым днем. Кроме того, Денисова отметила, в СМИ распространена информация о том, что в камере к Балуха применяют физическое и психологическое давление якобы за несоблюдение условий содержания.

"В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой проверить вышеизложенную информацию и в случае ее подтверждения, оказать квалифицированную медицинскую помощь Владимиру Балуху, а также провести расследование по фактам физического и психологического давления по отношению к нему. И прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - написала Денисова.