В Киеве произошла стрельба в общежитии переселенцев, есть пострадавшие

В Киеве на улице Обуховской в общежитии переселенцев произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева. По данным полиции, между двумя мужчинами возник конфликт, в разгаре которого прозвучало несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали два человека, одного из них доставили в больницу.

"Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Отметим, по словам руководителя Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского, конфликт возник из-за попытки рейдерского захвата. Инцидент произошел в так называемом "доме Арбузова" на улице Обуховской, 60. Сейчас он используется как общежитие для внутренних переселенцев. По некоторым данным, там живут бойцы добровольческих батальонов и их семьи