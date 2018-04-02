ДТП в Одессе: столкнулись микроавтобус и фура

Грузовой автомобиль "Мерседес" и микроавтобус этой же марки столкнулись на перекрестке улиц Кордонная и Корнюшина в Одессе около 6:30 в понедельник, пострадали 11 человек.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель грузового автомобиля, двигаясь по Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу, который ехал по Корнюшина.

На фотографиях, которые предоставила патрульная полиция, видно, что оба транспортных средства в результате столкновения перевернулись.