Украинец Коноплянка забил победный гол в рурском дерби

В рамках 30-го тура чемпионата немецкой Бундеслиги "Шальке 04" в Гельзенкирхене принимал своего принципиальнейшего соперника - дортмундскую "Боруссию".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Украинец Евгений Коноплянка, который вышел в стартовом составе хозяев, на 50-й минуте забил первый и, как оказалось, победный гол в этом рурском дерби.

Второй гол на счету бразильца Налдо (82-я минута).

Коноплянка отыграл 74 минуты в матче, после чего был заменен на Марко Пьяцу.

В свою очередь Андрей Ярмоленко не попал в заявку дортмундцев.

Благодаря этой победе команда Доменико Тедеско с 55-ю очками укрепилась на 2-м месте в чемпионате Германии. "Боруссия" делит третье место с "Байером" из Ливеркузена – у обеих команд по 51 очку.