"Укрпочта" с 1 июля даст старт повышению тарифов на доставку газет и журналов

Повышение тарифов "Укрпочты" на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке начнется с 1 июля, - сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство инфраструктуры Украины утвердило новые тарифы для "Укрпочты": документ зарегистрирован в Минюсте и опубликован 12 апреля.

Этот приказ министерства должен обеспечить минимальную рентабельность предоставления услуг, ведь в 2017 году госпредприятия продолжили оказывать услуги по доставке и приему газет и журналов ниже себестоимости, что отрицательно сказалось на финансовом состоянии "Укрпочты" и ГП "Пресса", - отмечается в сообщении.

Тарифы будут меняться в два этапа. Первый этап продлится с 1 июля до 31 декабря 2018 года, когда тарифы повысятся в среднем на 24,7%. Второй этап – с 1 января 2019 года предусматривает повышение уровня тарифов на 19,2% по сравнению с первым этапом.

Для подписчиков, оформивших подписку на год, цена доставки в 2018 году не изменится.

"Укрпочта" доставляет печатные издания в 30 000 населенных пунктов Украины. Для доставки периодических изданий задействованы почти 31 000 почтальонов и около 3 000 единиц автотранспорта "Укрпочты". Стоимость услуг по распространению периодического печатного издания по подписке составляет в среднем 15-20% общей стоимости издания.