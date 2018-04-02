В центре Одессы в результате аварии перевернулась машина ГСЧС

В центре Одессы сегодня, 13 апреля 2018 года, в результате столкновения с автомобилем Infiniti перевернулась машина Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщают местные СМИ. В частности, об аварии, которая произошла сегодня на перекрестке Ришельевской и Жуковского, сообщает "Трасса Е-95".

"На перекрестке столкнулись машина ГСЧС и автомобиль Infiniti. От удара машина ГСЧС перевернулась на крышу", - говорится в сообщении. Кроме того, издание, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что водителя автомобиля ГСЧС увезла "скорая помощь".

По информации "Думской", автомобиль Infiniti въехал в машину ГСЧС, которая следовала по вызову. Издание, со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции, сообщает, что в результате аварии за медпомощью обратились водитель и пассажир автомобиля ГСЧС.