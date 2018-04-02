В Киеве произошла потасовка возле памятника Ватутину

В центре Киева в Мариинском парке произошла потасовка с участием представителей националистических организаций возле памятника генералу Николаю Ватутину.

Об этом говорится в сообщении киевской ячейки "Правого сектора".

Сообщается, что возле памятника Ватутину планировалось возложение цветов одной из ветеранских организаций. Однако группа молодых людей сорвала мероприятие, облила памятник краской и развернула националистические плакаты.

Также сообщается, что потасовка завязалась, когда к памятнику пытался пробраться лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко. По данным полиции, представители правых группировок "С14" и "Правый сектор" распылили газовые баллончики, в результате чего пострадала одна женщина. Одного из участников столкновений задержали и доставили в отделение полиции