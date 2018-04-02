Красный Крест направил на неподконтрольную Донетчину почти 56 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 4 грузовых автомобиля, которые перевозили почти 56 тонн гигиенических наборов, учебных и строительных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовали 4 грузовых автомобиля с гигиеническими наборами, учебными и строительными материалами от Международного Комитета Красного Креста общим весом почти 56 тонн», – сказано в сообщении.