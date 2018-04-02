Украина сделала колоссальный рывок вперед в оплате труда

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что за последние годы в оплате труда Украины сделала колоссальный рывок вперед.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу". Розенко отметил, что правительство будет делать все, чтобы люди не искали себя за рубежом.

"За последние годы в оплате труда Украины сделала колоссальный рывок вперед. Мы переломили негативную тенденцию. Далее зарплаты будут расти, условия работы будут улучшаться, и мы будем делать все, чтобы люди не искали себя за границей, а оставались здесь", - подчеркнул чиновник.

По его словам, на сегодняшний день средняя заработная плата по Украине составляет 7 тысяч 700 гривен, а средняя заработная плата в Киеве уже перешла порог 12 тысяч 500 гривен. "Повышение минимальной заработной платы в прошлом году до 3 тысяч 200 гривен с 1 тысячи 600 гривен является тем шагом, который показывает людям, что государство будет делать все, чтобы система оплаты труда была более справедливой. В этом году мы пошли еще дальше, и сейчас минимальная заработная плата составляет 3 тысячи 723 гривны", - подчеркнул вице-премьер.