Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатометаСегодня, 09:48
В Киеве в ночь на 13 апреля из ручного противотанкового гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя" на улице Омеляновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе.
Об этом сообщает "Громадське". Инцидент произошел около двух ночи.
Отмечается, что неизвестные попали в отдел продаж компании, там нашли хвостовик снаряда.
Кроме того, издание добавляет, что также поврежден выстрелом ресторан "Хмели-сунели", расположенный рядом. Тубус гранатомета со спиленными номерами обнаружен через дорогу от здания.