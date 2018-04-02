В Киеве в ночь на 13 апреля из ручного противотанкового гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя" на улице Омеляновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе.

Об этом сообщает "Громадське". Инцидент произошел около двух ночи.

Отмечается, что неизвестные попали в отдел продаж компании, там нашли хвостовик снаряда.

Кроме того, издание добавляет, что также поврежден выстрелом ресторан "Хмели-сунели", расположенный рядом. Тубус гранатомета со спиленными номерами обнаружен через дорогу от здания.